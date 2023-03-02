更多編輯台推薦新聞：
影片／全球首例 羅馬尼亞政府使用AI擔任榮譽顧問
國際

影片／全球首例 羅馬尼亞政府使用AI擔任榮譽顧問

護送領袖撤難民運穀物 烏克蘭鐵路戰火中屹立不搖
國際

護送領袖撤難民運穀物 烏克蘭鐵路戰火中屹立不搖

村上春樹睽違6年推長篇新作 「城市及其不確定的牆」4/13出版
文化

村上春樹睽違6年推長篇新作 「城市及其不確定的牆」4/13出版

法國破紀錄冬旱38天沒雨 廢水淨化議題浮上檯面
國際

法國破紀錄冬旱38天沒雨 廢水淨化議題浮上檯面

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
蘇維思獲提名美國勞工部長 台籍父親做生意經歷促成她為勞權奮戰
首頁 / 產經

去年購俄氣百萬噸 中油：國際供應商自行調整氣源

2023/3/2 17:50（3/2 18:03 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
針對媒體報導中油去年進口俄羅斯液化天然氣逾百萬噸，中油澄清，與俄合約早在去年3月到期、並未續約。圖為中油石化事業部前鎮儲運所一景。（中央社檔案照片）
針對媒體報導中油去年進口俄羅斯液化天然氣逾百萬噸，中油澄清，與俄合約早在去年3月到期、並未續約。圖為中油石化事業部前鎮儲運所一景。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡台北2日電）針對媒體報導中油去年進口俄羅斯液化天然氣逾百萬噸，中油澄清，與俄合約早在去年3月到期、並未續約，現行進口對象為既有國際供應商所交運的組合貨氣。

至於各式氣源如何組合為產品，則是依國際交易慣例，由國際供應商自行調整。

媒體今天報導，俄烏戰爭爆發後，中油去年宣示3月俄羅斯天然氣採購合約到期不再續購，結果全年燃氣統計，仍進口俄氣109萬噸，排名第6大進口國，且自第2季到第4季持續進口全年的7成量。

中油透過新聞稿說明，與俄羅斯液化天然氣供應商有一個5年合約，氣源來自庫頁島，但早已於去年3月屆期，並於當年3月31日卸收完合約最後一船貨氣後，未再與俄羅斯供應商簽訂新的合約。

中油進一步說，去年採購的液化天然氣，依長、中、短進口合約現貨的比例，中長約占71%、短約現貨占29%，中長約主要的氣源來自澳洲、卡達、美國及巴布亞紐幾內亞。

至於媒體報導所指的俄羅斯液化天然氣氣源，則是中油既有的國際供應商，依約執行所交運的貨氣，因合約貨源為組合貨氣，供應商皆依合約要求的船期、熱值、船隻大小等條件交付貨氣。

中油強調，此種採購天然氣方式是國際上常見的慣例及作法，依照合約向國際大型石油公司如法國道達爾、殼牌、英國BP等公司購買天然氣，相對具有保障。（編輯：楊蘭軒）1120302

#中油
#俄羅斯
#殼牌
延伸閱讀
3月天然氣非電業用戶不調整 中油：電業用戶降8%核二廠2號機除役 曾文生：肯定不會造成台灣缺電基隆護海公投續推 台電：協和改建兼顧供電生態
俄烏戰爭
G20外長會議聚焦俄烏 莫迪籲各國消除歧見與Vedanta聯盟 群創：看好印度角色吃重掌握新出海口
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族