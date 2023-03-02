去年購俄氣百萬噸 中油：國際供應商自行調整氣源

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針對媒體報導中油去年進口俄羅斯液化天然氣逾百萬噸，中油澄清，與俄合約早在去年3月到期、並未續約。圖為中油石化事業部前鎮儲運所一景。（中央社檔案照片）

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（中央社記者曾智怡台北2日電）針對媒體報導中油去年進口俄羅斯液化天然氣逾百萬噸，中油澄清，與俄合約早在去年3月到期、並未續約，現行進口對象為既有國際供應商所交運的組合貨氣。

至於各式氣源如何組合為產品，則是依國際交易慣例，由國際供應商自行調整。

媒體今天報導，俄烏戰爭爆發後，中油去年宣示3月俄羅斯天然氣採購合約到期不再續購，結果全年燃氣統計，仍進口俄氣109萬噸，排名第6大進口國，且自第2季到第4季持續進口全年的7成量。

中油透過新聞稿說明，與俄羅斯液化天然氣供應商有一個5年合約，氣源來自庫頁島，但早已於去年3月屆期，並於當年3月31日卸收完合約最後一船貨氣後，未再與俄羅斯供應商簽訂新的合約。

中油進一步說，去年採購的液化天然氣，依長、中、短進口合約現貨的比例，中長約占71%、短約現貨占29%，中長約主要的氣源來自澳洲、卡達、美國及巴布亞紐幾內亞。

至於媒體報導所指的俄羅斯液化天然氣氣源，則是中油既有的國際供應商，依約執行所交運的貨氣，因合約貨源為組合貨氣，供應商皆依合約要求的船期、熱值、船隻大小等條件交付貨氣。

中油強調，此種採購天然氣方式是國際上常見的慣例及作法，依照合約向國際大型石油公司如法國道達爾、殼牌、英國BP等公司購買天然氣，相對具有保障。（編輯：楊蘭軒）1120302