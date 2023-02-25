核二廠2號機除役 曾文生：肯定不會致台灣缺電

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（中央社記者張璦台北25日電）核二廠2號機將在3月停機除役，外界擔心缺電問題。經濟部次長曾文生今天表示，「我可以很肯定地說不會」，主要是再生能源裝置容量、發電度數將持續成長，以及核電對台灣電力系統的影響力已經下降。

經濟部次長、台電代理董事長曾文生接受民視「新聞觀測站」節目主持人胡婉玲專訪，節目於今天傍晚播出。

胡婉玲詢問，台南地區水情告急，曾文水庫、烏山頭水庫蓄水比例偏低，是否連帶影響供電；曾文生說，台灣最大的水力發電機組在中部，日月潭和大甲溪的水力機組，才是主要核心。

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針對核二廠2號機將於3月停機除役，是否造成台灣缺電，曾文生表示，「我可以很肯定地說不會」。他解釋，核電占台灣現在電力負載系統比例已經下降，就單一機組對整個系統的百分比，不及過去的1/2；再生能源時代已經來臨，還有新的天然氣機組陸續在建。

談及再生能源發展狀況，曾文生表示，預期到後段，裝置容量增加的速度會開始變快，主要是產業形成後，成熟度逐漸變高，提升整體效率；以光電為例，2022年設置量250萬瓩，2021年是180萬瓩，成長幅度40%，相當驚人。（編輯：林克倫）1120225