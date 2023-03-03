慧洋2月每股稅前虧損0.26元 估3月散裝市場漸入佳境

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（中央社記者賴言曦台北3日電）慧洋-KY今天公告2月合併營收為新台幣9.24億元、年減43.09%，自結每股稅前虧損0.26元。慧洋說明，主因是2月航運市場低迷，加上公司目前指數連結型船舶逾70艘，受市況變化影響較大，導致出現單月虧損。

慧洋累計前2月合併營收22.56億元；並同步公告自結獲利，2月稅前虧損1.95億元、自結每股稅前虧損0.26元；累計前2月稅前虧損1.65億元，自結每股稅前虧損0.22元。

針對近期國際運價走勢，慧洋指出，中小型船舶運價指數自2月下旬起已見觸底反彈跡象，截至2月底，波羅的海巴拿馬型指數（BPI）、波羅的海超輕便型指數（BSI）已分別回升至1421及1105點，相較2月中旬的最低809及625點，漲幅皆超過75%。

另外，波羅的海小輕便型乾散貨指數（BHSI）已回升至536點，相較2月中旬的最低431點，漲幅超過20%。

慧洋觀察，中國2月製造業採購經理人指數（PMI）創2012年以來新高，研判與中國經濟活動復甦、推動運價反彈回升有關，樂觀預估3月散裝市場將漸入佳境，公司旗下指數連結型船舶可望因此受惠。

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船隊布局方面，慧洋指出，3月預計將交付由日本尾道造船承造的4萬載重噸輕便型（Handysize）船舶，屆時慧洋船隊數量將達141艘，平均船齡7年；今年2月董事會通過新船採購案，將以不高於3300萬美元，向名村造船廠增購2艘輕便型環保節能船，並自今年起積極汰弱老舊船舶，提升船隊營運效率。

展望今年，慧洋表示，將持續維持審慎樂觀態度，隨著邁入第2季，南美洲穀物旺季將至，運價可望持續走揚，有利後續換約漲幅空間；另船舶效能指數（EEXI）及營運碳強度指標（CII）兩大環保新規加深老舊船舶淘汰壓力，且近年實際投入市場的散裝新船數量偏低，慧洋擁有最多數量的節能船隊，可望持續領先市場。（編輯：楊凱翔）1120303