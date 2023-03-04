國泰金配息備受關注 李長庚：股利政策看3件事

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（中央社記者潘姿羽台北4日電）國泰金控去年捲進防疫保單之亂，獲利受到衝擊，投資人格外關注今年的股利發放政策。國泰金控總經理李長庚今天表示，將綜合考量營運狀況、投資人對現金股利需求、以及經濟發展等因素，董事會將於4月討論。

台灣大學校園徵才博覽會今天舉行，多家金控總經理親自出馬搶人才，李長庚也到場。

關於國泰金股利政策，李長庚表示，股利發放考慮3件事，一是去年營運狀況、二是投資人對現金股利的需求、三是經濟發展狀況；國泰金將就以上3點綜合考量，在4月董事會會討論。

金管會日前放寬金控今年可在符合一定條件下、經董事會通過以資本或法定盈餘公積補充配息，李長庚感謝金管會考慮資本市場變化，給予金融產業彈性；資本韌性為監理主要指標，讓金融機構可在不同環境下保持韌性，相信金融市場也會更加穩定。

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至於今年景氣，李長庚認為「不會像去年這麼辛苦」，去年俄烏戰爭爆發，引發能源、糧食價格飆漲，通膨往上飆升，各國央行因此暴力升息打擊通膨，這樣的狀況今年應該不至於再發生；大方向來看，今年會比去年好。

他指出，經過去年一整年歷練，各行各業稍微適應較高通膨率，也慢慢習慣在高利率之下，怎麼運作可以產生更好效果，今年應該會比去年好。（編輯：郭無患）1120304