李長庚：利率回升對金融業是好事

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（中央社記者潘姿羽台北4日電）美國聯準會持續升息，國泰金控總經理李長庚表示，長遠來看，利率曲線正斜率的環境對金融業發展最好，以前幾近零利率的環境相對辛苦，現在利率回升對金融業是好事。

2022年國內疫情升溫，引爆防疫保單之亂，產險業慘賠，連帶拖累母公司營運及獲利表現。李長庚今天坦言，防疫保單事件「大家跌了一跤」，但趁機把風險管理做更好也是好事。

台大校園徵才博覽會登場，多家金控總經理親自出馬搶人才，李長庚也到場。

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李長庚今天接受媒體聯訪時，談到產險業布局，他坦言，受到防疫保單影響，「去年大家跌了一跤」，公司深刻自我反省，從每個環節檢視到底哪部分有疏忽，把風險管理做得更好，從這個角度來看也是好事，起碼做到對社會善盡企業責任。

至於利率走高，是否影響企業獲利表現，李長庚表示，利率高不高是相對的，經過去年暴力升息，其實企業、民眾對利率的因應能力都會比去年好。（編輯：張均懋）1120304