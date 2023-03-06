研調：筆電面板第2季出貨量 估季增近2成

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（中央社記者潘智義台北6日電）研調機構集邦科技預估，筆電面板第1季進入修正尾聲，第2季出貨量將呈現季增近2成的表現。

集邦今天發布新聞稿指出，受工作天數較少，以及品牌去化庫存、調降訂單影響，2023年第1季筆電面板出貨預估為3870萬片，季衰退10.4%，年衰退45.6%。第2季隨著品牌的庫存陸續恢復可控水位，加上工作天數增加，預估第2季筆電面板出貨量約4630萬片，季增19.6%。

集邦分析，筆電面板庫存去化的程度可以從筆電品牌（不包含蘋果）的整機銷售與面板採買的觀點來看，從去年第2季開始品牌開始大量減少面板採買量，並且在去年下半年持續調節採買量，整體面板採買量低於整機出貨量，顯示面板庫存持續進行去化，同時近3季品牌的整機出貨量與面板採買量之間的差異逐季縮小。

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集邦說明，2023年第1季部分品牌商用機種面板庫存已漸恢復健康，但終端整機庫存或面板庫存水位仍高，部分品牌商第1季減少面板採買量。反觀，部分品牌對消費機種則開始加碼面板。因此第2季隨著品牌的庫存調整進入尾聲，中國內需回溫與618購物節備貨需求，可望帶動筆電面板出貨擺脫連續5季的出貨衰退，重回成長軌道。

整體而言，集邦評估，2023上半年雖然筆電整機銷售仍然疲軟，但受惠於品牌商筆電面板庫存恢復健康，筆電面板出貨可望回升。而下半年受到預期美國升息放緩，歐洲通膨降溫，中國解封後帶動社會經濟活動力復甦，筆電面板需求有機會回復至傳統旺季的備貨節奏。（編輯：楊凱翔）1120306