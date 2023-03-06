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台股寫波段新高 法人：中小型股及光學股提振信心

2023/3/6 18:02
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（中央社記者吳家豪台北6日電）台股今天終場上漲155.09點，收在15763.51點，寫下逾8個月波段新高。法人認為台股信心來自兩個層面，除了中小型股維持強勢格局，市場也看好股價位階較低的光學類股業績將從第2季好轉，後續可留意美國聯準會主席鮑爾談話及中國兩會等題材。

國泰證期顧問處經理蔡明翰今天接受中央社記者電話採訪指出，目前美股表現並未非常強勢，仍在震盪整理，然而台股信心相當強勁，主要來自兩個層面。

首先，蔡明翰說，今天在台股加權指數創高過程中，中小型股維持強勢格局，扮演攻堅要角。其次，除了大立光之外，最近整個光學類股包括光學鏡頭、面板、LED等族群明顯轉強，雖然業績較差、股價位階較低，但市場氛圍轉趨樂觀，預期相關個股第2季之後會有比較好的表現機會。

蔡明翰也提醒，台股今天突破震盪整理區間，主要反映市場對第2季到下半年的偏多思維，但在美股尤其科技股未能大幅轉強之前，台股往上走高的過程中還是可能震盪拉回。

富邦投顧表示，台股加權指數持續站穩短中期均線上，多方氣勢仍在，櫃買指數續沿短期均線向上衝高，仍為多方攻擊重心；本週盤面焦點包括美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）談話及就業報告，以及中國兩會、上市櫃公司公布2月營收與法人說明會題材。（編輯：楊凱翔）1120306

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