印尼將補貼23.6萬輛電動車 盼吸引製造商投資

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（中央社記者李宗憲雅加達6日專電）印尼將從20日起補助消費者購買電動車。印尼官員今天表示，預計補助購買20萬輛電動機車，每輛補助700萬印尼盾，另外補助購買3.6萬輛電動車。印尼政府期盼吸引更多電動車製造商赴印尼投資。

印尼有線新聞網（CNN Indonesia）今天報導稱，印尼海洋事務與投資統籌部長盧胡特（Luhut Binsar Pandjaitan）在記者會上表示，政府將從20日起補貼消費者購買電動車，「目的是為了提高民眾購買電動車的意願，並刺激能源汽車產業的發展」。

報導指出，補貼計畫的額度是20萬輛電動機車。盧胡特表示，一輛電動機車補助700萬印尼盾（約新台幣1.4萬元），並享有減稅措施。

另外，印尼工業部長阿古斯（Agus Gumiwang）今天也透露，政府除了補貼電動機車外，也會為3萬5900萬輛電動汽車和138輛電動巴士提供補貼，但未透露明確的補助金額。

印尼時代報（Tempo）指出，盧胡特說，推動電動車計劃是為了提高能源安全和節能效率，得以實現乾淨能源，並提高空氣品質，創造友善環境。

盧胡特說：「最重要的是減少對進口燃料的依賴，這符合政府減少溫室氣體排放的承諾。」

阿古斯也表示，將邀請多家電動汽車的製造商到印尼投資，透過這項激勵政策，他樂觀指出，這些製造商將對印尼更感興趣。

印尼是全球最大的鎳供應國，鎳是生產電池的關鍵原料，印尼積極發展電動車產業，目標是成為全球電動車的中心，持續邀請電動車製造商和電池生產商赴印尼投資，並禁止鎳礦出口。（編輯：韋樞）1120306