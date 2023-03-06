和碩墨西哥擴廠 斥資3.4億租下廠房

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（中央社記者吳家豪台北6日電）美國電動車大廠特斯拉1日宣布將在墨西哥設立超級工廠，身為供應商之一的代工廠和碩今天發布重大訊息公告在墨西哥擴廠，但低調不願透露產品類別。

和碩代子公司Pegatron Mexico S.A. de C.V.公告，以1072萬美元（約新台幣3.4億元）取得位於墨西哥北部奇瓦瓦州（Chihuahua）華雷斯城（Ciudad Juarez）的廠房使用權，租賃面積為2萬2296.53平方公尺。

根據法新社與路透社報導，墨西哥資深官員日前率先披露特斯拉（Tesla）將斥資約50億美元（約新台幣1528億元），在墨西哥北部蒙特雷市（Monterrey）興建一座大型工廠。

和碩規劃今年資本支出約3億至3.5億美元，主要用於東南亞及墨西哥等地的全球擴廠、更新機器設備。

和碩總經理暨共同執行長鄭光志今年1月15日在尾牙晚會接受媒體採訪指出，和碩墨西哥廠已經運作20多年，這幾年客戶需求比較大一點，和碩也跟著客戶腳步在墨西哥逐年布局，產品面與過往有些不同。（編輯：楊凱翔）1120306