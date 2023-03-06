更多編輯台推薦新聞：
WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？
運動

WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？

獨家／奈良美智「朦朧潮濕的一天」 4/1起台灣巡展10年
文化

獨家／奈良美智「朦朧潮濕的一天」 4/1起台灣巡展10年

李維拉讚前隊友王建民懷抱夢想 可惜跑壘受傷「生涯就不一樣了」
運動

李維拉讚前隊友王建民懷抱夢想 可惜跑壘受傷「生涯就不一樣了」

聯合國邁出重大一步 提新方法監測全球溫室氣體
國際

聯合國邁出重大一步 提新方法監測全球溫室氣體

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
不斷更新／經典賽張育成敲出安打 台灣1比5落後巴拿馬
首頁 / 證券

亞股大多收高 市場關注Fed主席本週國會聽證演說

2023/3/6 20:06
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社香港6日綜合外電報導）市場傳聞美國聯邦準備理事會（Fed）可能放寬貨幣緊縮政策，亞洲股市今天大多收高。香港和上海股市則在中國宣布今年經濟成長目標為數十年來低點的影響下，收盤小幅漲跌。

Fed主席鮑爾（Jerome Powell）美東時間7日將出席聯邦參、眾議院委員會發表聽證演說。投資人密切關注鮑爾演說，以從中一窺利率動向。

SPI資產管理公司（SPI Asset Management）策略師殷尼斯（Stephen Innes）說：「重點是主席是否會利用這個機會透露3月傾向維持升息25個基點，或者不排除本月重新回到加速升息的腳步。」

「倘若鮑爾不排除大幅升息的可能性，市場可能會大幅押注3月聯準會決策會議將升息50個基點，以回應上月升溫的經濟數據。」

此外，投資人也靜待美國10日將公布的就業數據，以及日本中央銀行日本銀行9日起為期兩天的決策會議。這將是日銀總裁黑田東彥卸任前最後一次參加決策會議。

即將卸任的中國國務院總理李克強昨天在全國人大會議上宣布今年經濟成長目標約5%，略低於分析師預估。

中國去年經濟成長僅3%，遠低於官方的經濟成長目標約5.5%。主要受到嚴格的防疫封控措施，以及房地產危機拖累。

李克強在1小時的演說中表示：「中國經濟步向穩定復甦，展現進一步成長的龐大潛力和動能。」

盛寶金融（Saxo Capital Markets）策略師查納納（Charu Chanana）告訴彭博電視台（Bloomberg Television）：「中國週末宣布低於預期的成長目標，恐讓油價持續震盪，同時，市場焦點將放在聯準會主席鮑爾本週是否會發表關於利率的強硬言論。」

亞洲主要股市，日股基準日經225指數收漲1.1%，來到28237.78點。港股恆生指數收盤小漲0.2%，來到20603.19點。上海綜合股價指數小跌0.2%，來到3322.03點。

至於其他亞股，雪梨、威靈頓、首爾、台北和新加坡股市都收漲。吉隆坡和雅加達股市則微幅收低。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1120306

#鮑爾
#李克強
#中國
鮑爾
台股寫波段新高 法人：中小型股及光學股提振信心股匯齊揚 新台幣連2升收30.576元
李克強
中國發改委：GDP目標符合當前經濟 更重發展質量李克強告別講話提「人在幹天在看」 網友熱議
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族