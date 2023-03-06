更多編輯台推薦新聞：
WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？
運動

WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？

獨家／奈良美智「朦朧潮濕的一天」 4/1起台灣巡展10年
文化

獨家／奈良美智「朦朧潮濕的一天」 4/1起台灣巡展10年

李維拉讚前隊友王建民懷抱夢想 可惜跑壘受傷「生涯就不一樣了」
運動

李維拉讚前隊友王建民懷抱夢想 可惜跑壘受傷「生涯就不一樣了」

聯合國邁出重大一步 提新方法監測全球溫室氣體
國際

聯合國邁出重大一步 提新方法監測全球溫室氣體

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
不斷更新／經典賽張育成敲出安打 台灣1比5落後巴拿馬
首頁 / 證券

佳世達2022年每股賺4.2元 擬配息2元

2023/3/6 22:20
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北6日電）液晶顯示器廠佳世達科技今天董事會通過2022年財報，每股稅後純益（EPS）4.2元，創下10年來次高，預計配發現金股利每股2元。

佳世達發布新聞稿指出，公司在資訊產業景氣下行中能逆勢突破，主因高附加價值事業營收突破千億元，每股稅後純益連續兩年突破4元、股東權益報酬率（ROE）達到16%以上。

佳世達將於8日舉行線上法人說明會，進一步說明去年營運結果與今年展望。佳世達預計配發現金股利2元，股利發放率約48%，依6日收盤價30.55元計算，現金殖利率約6.5%。

佳世達說明，為持續深耕集團醫療事業通路，創造穩定營收與獲利，將在不超過2.35億美元（約新台幣71.34億元）額度內，增加明基醫院持股。

佳世達董事會通過2022年財報，合併營收新台幣2398億元，再創歷史新高，較2021年增加139億元，年增6%。營業淨利58.52億元，歸屬於母公司淨利82.52億元，和2021年大致持平，微減1%。2022年營業毛利率14.4%，ROE約16.5%，皆與2021年水準相當。

佳世達董事會並決議，將於5月29日舉行股東常會。（編輯：楊蘭軒）1120306

#佳世達董事會
#佳世達科技
#明基醫院
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族