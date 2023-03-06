佳世達2022年每股賺4.2元 擬配息2元
2023/3/6 22:20
（中央社記者潘智義台北6日電）液晶顯示器廠佳世達科技今天董事會通過2022年財報，每股稅後純益（EPS）4.2元，創下10年來次高，預計配發現金股利每股2元。
佳世達發布新聞稿指出，公司在資訊產業景氣下行中能逆勢突破，主因高附加價值事業營收突破千億元，每股稅後純益連續兩年突破4元、股東權益報酬率（ROE）達到16%以上。
佳世達將於8日舉行線上法人說明會，進一步說明去年營運結果與今年展望。佳世達預計配發現金股利2元，股利發放率約48%，依6日收盤價30.55元計算，現金殖利率約6.5%。
佳世達說明，為持續深耕集團醫療事業通路，創造穩定營收與獲利，將在不超過2.35億美元（約新台幣71.34億元）額度內，增加明基醫院持股。
佳世達董事會通過2022年財報，合併營收新台幣2398億元，再創歷史新高，較2021年增加139億元，年增6%。營業淨利58.52億元，歸屬於母公司淨利82.52億元，和2021年大致持平，微減1%。2022年營業毛利率14.4%，ROE約16.5%，皆與2021年水準相當。
佳世達董事會並決議，將於5月29日舉行股東常會。（編輯：楊蘭軒）1120306
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