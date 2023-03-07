威宏2月營收同期新高 看好轉單效應布局東南亞

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（中央社記者潘智義台北7日電）運動裝備及精品包袋製造商威宏-KY今天公告，2月合併營收新台幣6.5億元，創歷年同期新高，並較1月及去年同期分別增加34.07%、30.28%；前2月合併營收11億元，與去年同期持平。

威宏-KY發布新聞稿指出，2月合併營收衝上同期新高，除因農曆春節遞延訂單挹注外，主要受惠歐美客戶持續推動生產移出中國的轉單效應，預期轉單效應在今年仍將加速。

威宏-KY表示，受惠歐美轉單至東南亞，以及預期運動產業最遲在第2季末落底回升，下半年可望有較強成長動能，將積極招募其他運動產業釋出的生產人力；看好越南擁有成熟高爾夫球袋生產能力，最有機會大幅接收中國轉移訂單，樂觀看待2024巴黎奧運包袋與周邊配件護具需求。

受惠歐美客戶推動生產基地外移政策，威宏說，目前除運動包袋外，周邊配件護具，以及輕奢與精品包袋等訂單也陸續轉移至東南亞基地。

威宏指出，近年陸續透過併購、擴建與整合，已在泰國、越南、柬埔寨等東南亞國家設有大型、具規模生產基地，其中在柬埔寨已於去年第4季正式通過美系運動品牌NIKE驗廠認證，加上廠區整併，已成為集團旗下最大的生產基地及轉運中心。

在客戶與訂單掌握度上，威宏-KY表示，因應全球國境解封，商務、觀光旅行人數持續增加，行李箱、輕奢與精品包袋訂單維持高成長，短期內未見飽和跡象，運動產業原面臨高庫存壓力，已稍見緩和。

另外，中國全面解封，全國政協、人大兩會後強力推動經濟復甦政策，預期中國內需市場將加快消費品庫存消化，並推動運動產業重回成長。（編輯：楊蘭軒）1120307