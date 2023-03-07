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股匯不同調 新台幣偏弱整理收30.594元

2023/3/7 18:43
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（中央社記者潘姿羽台北7日電）市場靜待美國聯準會主席鮑爾談話，觀望氣氛轉濃，台灣今天上演股匯不同調，新台幣偏弱整理，收盤收30.594元，小貶1.8分，台北及元太外匯市場總成交金額11.57億美元。

鮑爾（Jerome Powell）稍晚將出席國會聽證會，市場聚焦他對於通膨的看法，以及是否進一步釋出鷹派訊號，這攸關美國聯準會後續的貨幣政策走向。

儘管市場靜待鮑爾聽證會談話，台股加權指數今天仍呈現震盪走高，終場上漲94.38點，以15857.89點作收，續創波段高點。

新台幣匯率一早以30.620元開出後，一度隨著台股上漲、跌幅收斂，盤中最高為30.575元，但因主要亞幣走疲，加上市場觀望氣氛濃厚，新台幣偏弱整理，終場小貶作收。

外匯交易員表示，接下來的鮑爾談話，以及美國通膨及就業數據，都將影響外資布局，由於外資仍是牽動新台幣匯率的關鍵力道，短線先靜待關鍵談話及數據出爐，再來看市場反映；在局勢未明朗之前，新台幣弱勢整理格局不變。（編輯：楊凱翔）1120307

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鮑爾
台股震盪 法人：市場靜待鮑爾談話、美就業數據美股漲跌互見 法人：市場靜待鮑爾國會聽證演說
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