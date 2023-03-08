憂加速升息美股重挫 台股反彈之路遇壓

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（中央社記者韓婷婷台北8日電）市場擔憂美國聯邦準備理事會（Fed）準備加快升息步伐，且恐拉長升息時間，道瓊大跌574.98點，對於甫創波段新高的台股恐造成壓力。

美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）警告，如果通貨膨脹壓力繼續居高不下，聯準會準備加快升息步伐，且最終利率可能高於預期。

美股4大指數下挫，道瓊工業指數重挫574.98點或1.72%，收32856.46點，標準普爾指數大跌62.05點或1.53%，收3986.37點，那斯達克指數下滑145.41點或1.25%，收11530.33點，費城半導體指數下挫32.174點或1.07%，收2962.418點。

分析師表示，美股重挫對於才剛創近9個月新高的台股信心將有明顯衝擊，尤其是創高過程中量能並未明顯增溫，顯示多頭追價意願不強，在國際股市回檔之際，市場關注以內需為主的傳產、金融股是否發揮撐盤效果，小幅買超台股2個交易日的外資是否馬上變心也值得觀察。

早盤尚撐在平盤之上的歐股在鮑爾釋出偏鷹訊息後也隨即翻黑，倫敦FTSE 100指數小跌10.31點或0.13%，收7919.48點，法蘭克福DAX指數下滑94.05點或0.60%，收15559.53點，巴黎CAC 40指數下挫33.94點或0.46%，收7339.27點。（編輯：張均懋）1120308