更多編輯台推薦新聞：
WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？
運動

WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？

獨家／奈良美智「朦朧潮濕的一天」 4/1起台灣巡展10年
文化

獨家／奈良美智「朦朧潮濕的一天」 4/1起台灣巡展10年

李維拉讚前隊友王建民懷抱夢想 可惜跑壘受傷「生涯就不一樣了」
運動

李維拉讚前隊友王建民懷抱夢想 可惜跑壘受傷「生涯就不一樣了」

聯合國邁出重大一步 提新方法監測全球溫室氣體
國際

聯合國邁出重大一步 提新方法監測全球溫室氣體

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
經典賽台灣隊首役對戰巴拿馬 即時文字轉播看這裡
首頁 / 證券
台股
新聞專題
台股5/300
首頁 / 證券

憂加速升息美股重挫 台股反彈之路遇壓

2023/3/8 08:18
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者韓婷婷台北8日電）市場擔憂美國聯邦準備理事會（Fed）準備加快升息步伐，且恐拉長升息時間，道瓊大跌574.98點，對於甫創波段新高的台股恐造成壓力。

美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）警告，如果通貨膨脹壓力繼續居高不下，聯準會準備加快升息步伐，且最終利率可能高於預期。

美股4大指數下挫，道瓊工業指數重挫574.98點或1.72%，收32856.46點，標準普爾指數大跌62.05點或1.53%，收3986.37點，那斯達克指數下滑145.41點或1.25%，收11530.33點，費城半導體指數下挫32.174點或1.07%，收2962.418點。

分析師表示，美股重挫對於才剛創近9個月新高的台股信心將有明顯衝擊，尤其是創高過程中量能並未明顯增溫，顯示多頭追價意願不強，在國際股市回檔之際，市場關注以內需為主的傳產、金融股是否發揮撐盤效果，小幅買超台股2個交易日的外資是否馬上變心也值得觀察。

早盤尚撐在平盤之上的歐股在鮑爾釋出偏鷹訊息後也隨即翻黑，倫敦FTSE 100指數小跌10.31點或0.13%，收7919.48點，法蘭克福DAX指數下滑94.05點或0.60%，收15559.53點，巴黎CAC 40指數下挫33.94點或0.46%，收7339.27點。（編輯：張均懋）1120308

#鮑爾
#聯準會
#台股
鮑爾
鮑爾：經濟數據強勁 聯準會最終利率恐高於預期股匯不同調 新台幣偏弱整理收30.594元
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
外資買超39.23億元 布局鴻海、開發金等