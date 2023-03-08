CPI飆高家用寬頻有漲價空間 中華電信承諾光世代資費凍漲

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（中央社記者江明晏台北8日電）NCC今天表示，去年CPI年增率為2.95%，首次超過電信資費價格調整係數（X值），中華電家用寬頻月租費出現漲價空間，但盼協商凍漲。中華電今天稍晚回應，今年光世代電路服務零售價資費「凍漲」。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天審議通過依電信管理法預告各特定電信服務市場的主要資費項目、電信資費價格調整係數（X值）及實施年度期間。

NCC副主委暨發言人翁柏宗在例行記者會上表示，109年3月公告，批發服務的X值為7.48%，零售服務的X值為2.15%，適用期間至113年3月31日止。

主計總處公布去年CPI年增率為2.95%，首次超過X值（2.15%），依公式計算，等於有漲價空間0.8%，換言之，12Mbps到300Mbps的寬頻上網電路月租費，每新台幣1000元約有調漲8元的空間。NCC表示，中華電家用寬頻月租費可能漲價，但盼能凍漲。

中華電回應表示，加速台灣寬頻普及並朝高頻寬邁進，將有助提升台灣世界競爭力，中華電信呼應主管機關NCC所示，寬頻已是人民的基本需求，價格將以消費者最大權益為優先考量，中華電今年光世代電路服務零售價資費將凍漲。

近年中華電家用寬頻市場面臨有線電視業者的激烈競爭，雖然出現漲價空間，但業界普遍預料不太會調漲；中華電信衝刺超高速光纖上網，去年起啟動隱藏版資費及降價策略，加上疫情帶動居家寬頻上網升速需求，HiNet光世代300M客戶數突破百萬戶大關。

中華電高層認為，300M用戶數達百萬戶，具備里程碑的意義，也期許不論在行動還是固網寬頻市場，都能以品質擺脫低價競爭。（編輯：楊蘭軒）1120308