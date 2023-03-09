外資連2天賣超逾百億 大砍金融、航空及面板股

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（中央社記者張建中台北9日電）台股今天下跌47.54點，外資繼8日賣超新台幣164.76億元後，今天再度賣超125.38億元，賣超前10名有3檔金融股，還有2檔航空股及2檔面板股。

航運類股指數強漲逾1%，不過，其餘傳統產業股普遍走跌，包括塑膠、紡織、機電、電纜及鋼鐵類股指數同步下挫逾1%，影響大盤下跌47.54點，跌破15800點關卡，收在15770.66點，成交值2520.71億元。

外資及陸資賣超125.38億元，自營商賣超11.5億元，投信買超11.05億元，連續第14個交易日買超。三大法人共計賣超125.83億元。

據台灣證券交易所資料，外資賣超前10名除了有3檔金融股永豐金、中信金及開發金；還有航空股華航、長榮航及面板股群創、友達。外資其餘賣超前10名還有鴻海、國泰永續高股息及華邦電。

外資買超前10名則有晶圓代工廠聯電、力積電及貨櫃族群長榮、萬海。其餘還有京元電子、中鴻、漢翔、飛宏、所羅門及國泰金。

投信買超前10名有東元、仁寶、華新、光寶科、元大滬深300正2、英業達、中華電、南電、宏碁及開發金。與外資外資買超個股不同，且無明顯對作情況，僅開發金為外資賣超第10位。（編輯：楊凱翔）1120309