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矽力-KY去年獲利創新高 威鋒減17.8%

2023/3/9 17:52
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（中央社記者張建中新竹9日電）IC設計廠矽力-KY及威鋒去年獲利表現不同調，其中，矽力-KY去年歸屬母公司淨利新台幣60.38億元，創新高。威鋒去年稅後淨利7.23億元，年減17.8%。

電源管理晶片廠矽力-KY去年在車用產品銷售暢旺下，總營收達235.11億元，創新高，年增9.32%，獲利同步攀升，歸屬母公司淨利60.38億元，年增5.31%，每股純益15.95元。

矽力-KY董事會決議去年度盈餘每股配發4.5元現金股利，以今天收盤價592元計，殖利率約0.76%；3月24日為除息交易日，現金股利總金額17.1億元，預計4月21日發放。

高速傳輸介面晶片廠威鋒去年因供應鏈庫存調整影響，總營收滑落至29.54億元，年減12.23%，稅後淨利7.23億元，年減17.8%，每股純益10.56元。

威鋒董事會決議每股將配發7.5元現金股利，以今天收盤價225元計，殖利率約3.33%；4月14日為除息交易日，現金股利總金額5.16億元，將於5月17日發放。（編輯：翟思嘉）1120309

#矽力-KY
#威鋒
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