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火險寵物險掀漲價潮 保險局：近年損率偏高所致

2023/3/9 19:13
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（中央社記者謝方娪台北9日電）立委關注火險、汽車第三人責任險及寵物險等均呈現漲價，金管會保險局表示，商業火險、汽車第三人責任險、寵物險等都因損失率偏高所致，至於汽車竊盜險因損率不錯，市場危險費率有調降。

近日產險業如火險、汽車第三人責任險及寵物險等均漲價，引起民進黨立委高嘉瑜關注。

金管會保險局副局長林志憲今天在例行記者會說明，保險商品費率回歸市場機制，各家保險業者費率和各家公司政策有關；但依「保險商品銷售前程序作業準則」規定，產險業處理商品費率時必須檢視合理性及適足性，按損失經驗進行調整。

林志憲提到，汽車第三人責任險近年損失率真的持續偏高，為反映實際損失率，整體市場危險費率確實有調升，但汽車竊盜險因近年損率不錯、出險率比較低，市場危險費率就有調降。

火險方面，林志憲指出，商業火險保費上漲，主因去年國內陸續發生幾起重大理賠事故，實際損失經驗牽動保險費率評估，不過住火險保費相對較為持平。

至於近日外界關切寵物險保費飆漲25%，林志憲表示，寵物險近2年損失率非常高，因此產險公司會依實際損失經驗評估調整保費。（編輯：潘羿菁）1120309

#林志憲
#金管會保險局
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