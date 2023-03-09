更多編輯台推薦新聞：
大谷翔平闊別5年重登日本球場獲熱烈歡迎 隊友讚：特別的天才
運動

大谷翔平闊別5年重登日本球場獲熱烈歡迎 隊友讚：特別的天才

不斷更新／WBC棒球經典賽網路電視直播管道 賽程戰績表報你知
運動

不斷更新／WBC棒球經典賽網路電視直播管道 賽程戰績表報你知

WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？
運動

WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？

2023奧斯卡直播看點整理 獨行俠風光搶金、楊紫瓊封后呼聲高
娛樂

2023奧斯卡直播看點整理 獨行俠風光搶金、楊紫瓊封后呼聲高

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
產險公會：20日起輕症防疫險不理賠
首頁 / 產經
台積電
新聞專題
台積電3/300
首頁 / 產經

三星延攬台積電前研發主管 專家：先進封裝難超車

2023/3/9 21:13（3/9 22:07 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
三星延攬台積電前研發副處長林俊成，擔任半導體部門先進封裝事業副總裁。（圖取自Unspalsh圖庫）
三星延攬台積電前研發副處長林俊成，擔任半導體部門先進封裝事業副總裁。（圖取自Unspalsh圖庫）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹9日電）三星（Samsung）延攬台積電前研發副處長林俊成，擔任半導體部門先進封裝事業副總裁，期能加速封裝技術發展。產業專家認為，這顯示三星希望在各方面都能追趕台積電的企圖心，不過，預期仍難以撼動台積電領先地位。

韓國媒體BusinessKorea報導，林俊成曾在台積電工作近19年，他加入三星後，將推動三星先進封裝技術發展。由於林俊成也曾服務過美光（Micron），也擔任過設備廠天虹科技執行長，在封裝領域有多年經驗，未來能否協助三星加速先進封裝進展，引發各界關注。

台經院產經資料庫研究員暨總監劉佩真表示，晶圓代工搭配先進封裝，為頂級客戶提供完整服務，是必然的發展趨勢，不僅有助提高服務的附加價值，訂單黏著度也升高。

劉佩真說，觀察三星的動作，可以發現三星不僅企圖在先進製程的製造能力能夠彎道超車對手台積電，也希望透過延攬外部人才，在先進封裝領域加速追趕台積電。

劉佩真表示，台積電近期在3奈米製程接單捷報頻傳，在客戶數量、出貨量及良率表現都較佳。台積電在先進封裝布局領先，也不是三星短期內能夠輕易趕上，台積電晶圓代工龍頭地位穩固。（編輯：楊凱翔）1120309

#台積電
#劉佩真
#林俊成
延伸閱讀
傳Sony聯手三星電子 會長吉田訪韓國平澤晶圓廠美晶片法補助規則出爐 三星西安廠技術推進恐受阻半導體在地化也是全球化 王美花：台灣3大優勢難複製
劉佩真
學者肯定房貸補貼減輕負擔 高房價等結構問題仍須努力應材等設備廠轉東南亞 專家：中國半導體發展將受限
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
傳產股弱勢 台股下跌47.54點失守15800點