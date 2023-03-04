傳Sony聯手三星電子 會長吉田3/6訪韓國平澤晶圓廠

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（中央社記者廖禹揚首爾4日專電）因記憶體市場冷清，業績大受影響的韓國半導體大廠三星電子傳出將與日本索尼集團（Sony）聯手。韓媒報導，Sony會長吉田憲一郎6日將拜訪三星電子平澤園區，並與三星電子半導體（DS）社長慶桂顯會面。

韓國SBS電視台旗下財經新聞頻道SBS Biz今天報導，業界人士透露，三星電子與Sony共有5到6名主管參與這次非公開會議，預計討論半導體供應及相關合作具體方案。

結束平澤園區行程後，雙方還將前往負責半導體封裝的天安、溫陽園區。業界推測，這次會議可能提及超精密晶圓製程及影像感測器相關合作。

吉田去年在美國消費性電子展（CES）也曾表示，將透過新公司Sony Mobility進軍電動車市場。全球第一大影像感測器廠索尼旗下影像感測器工廠今後將不只供應手機所需，也將擴大生產車用影像感測器。

這項計畫可能與力圖擴大自動駕駛市場市占率的三星電子相輔相成，三星電子先前決定將車用半導體製程擴大至4奈米，積極搶攻自動駕駛市場。

三星電子在半導體市場以記憶體為主力，受近期國際景氣不振、需求下滑影響，去年第4季業績達到33季以來新低。韓媒也關注三星電子能否藉這次合作，從台積電手中奪回半導體市場。

報導指出，先前已與台積電結盟的Sony這次再找上三星，可能是為確保海外工廠半導體維持足夠庫存，提升生產效率。台積電與Sony、電裝公司（DENSO）合建的日本熊本廠去年4月動工，預計今年下半年完工，2024年底開始出貨，近期又傳出考慮在當地建第2座新廠，但尚無具體規畫。（編輯：陳惠珍）1120304