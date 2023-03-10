晶華、雲品2月營收告捷 超越疫前水準

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（中央社記者江明晏台北10日電）受惠邊境解封，國際商務與觀光市場回歸正軌，晶華2月營收年增12.77%，扣除達美樂與Regent海外營收後，創同期新高，雲品2月營收年增22%，也創同期歷史新高，均超越疫情前水準。

晶華2月合併營收4.94億元，較去年2月同期成長12.77%，累計前2月合併總營收為11.87億元，較去年同期成長22.96%，在扣除達美樂與Regent海外營收後，業績數字不但超越疫情前的表現，且延續1月的成績，再度站上同期比較的歷史新高點。

在邊境開放、航班恢復的雙重利基下，國際商務和觀光旅遊市場逐漸回歸正軌，以國際商旅為主要客層的台北晶華酒店因此受惠，2月的住房率近8成，平均房價持續成長達到5600元以上，客房營收恢復到疫前的9成。目前接待國外旅客的比例已回升至45%，朝向疫情前的85%邁進。

晶華表示，集團旗下品牌捷絲旅海外的第一家據點-大阪心齋橋館已於3月1日開幕，上架銷售報捷，一天即接獲超過1500個房間的預訂。

雲品國際2月合併營收2億元，與2022年同期相比成長22%，前2月累積營收為4.76億元，年增28%，單月及累計均創同期歷史新高。

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展望後市，雲品看好，疫情常態化加上政府即將普發6000元促進消費，以及宴會市場復甦、邊境解封、跨境旅遊市場回溫，推升餐飲與住房業績同步走揚，雲品酒店與君品酒店首季住房表現可望同步雙升。

雲品指出，因疫情停滯2年多的婚宴市場，於今年農曆年後開始恢復市場熱度，雲品國際旗下君品Collection於2月25日在茹曦酒店所辦理的婚禮市集單日觀展人次超過1000人，君品Collection更在當天創下80筆的喜宴訂單預約紀錄，雲品研判今年的宴會市場將有望恢復至疫情前水準。（編輯：林興盟）1120310