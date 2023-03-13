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傳選定德國德勒斯登設廠 台積電：尚在評估中

2023/3/13 10:12
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（中央社記者張建中新竹13日電）台積電傳出選定在德國德勒斯登設廠，預計2025年起生產。台積電對此表示，歐洲設廠計畫尚在評估中。

台積電積極擴大全球布局，陸續赴美國亞利桑那州及日本熊本投資設廠，台積電歐洲設廠計畫成為各界關注的新焦點。

台積電歐洲設廠相關傳言不斷，日前媒體報導，由於歐盟和德國遭遇財政限制，且政府很難滿足台積電提出的所有要求，加上歐洲建置成本高，台積電歐洲設廠計畫放緩。新加坡願意提供更多稅務與水電補助，台積電考慮在新加坡設12吋廠。

今天另有媒體引述設備及生產鏈業者消息指出，台積電已選定在德國德勒斯登設廠，預計2025年起生產，以因應歐洲當地對成熟特殊製程強勁需求，並可解決歐洲地緣政治壓力。

台積電今天表示，歐洲設廠計畫尚在評估中。台積電總裁魏哲家在今年1月的法人說明會中說，根據客戶需求和政府的支持水準，評估在歐洲建立車用技術的特殊製程晶圓廠可能性，同時考慮在日本建造第2座晶圓廠。（編輯：張均懋）1120313

#台積電
#歐洲
#德國
魏哲家
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