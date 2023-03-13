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不畏景氣趨緩 台積電：今年照常調薪

2023/3/13 12:46
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（中央社記者張建中新竹13日電）晶圓代工廠台積電往年都在4月進行年度調薪，今年產業景氣趨緩，台積電的動向備受關注。台積電表示，今年照常調薪，但目前尚無法透露調薪幅度。

消費電子等終端需求疲弱，供應鏈持續去化庫存，半導體產業景氣趨緩。台積電預期，今年不計記憶體的半導體產業營收恐將減少4%，晶圓代工業營收將減少3%。

隨著產業景氣修正，不少廠商紛紛傳出人事凍結，甚至裁員撙節開支。據公開資訊觀測站資料，崇越電去年調薪5%至8%，今年調幅預計降為1.5%至2%；三豐去年調薪1%至4%，今年則計劃不調薪。

為因應業務成長與技術開發需求，台積電今年持續徵才，預計招募超過6000名新進員工，其中包括工程師及生產技術員，在桃園、新竹、台中、台南及高雄皆有人才需求。

台積電往年都在4月進行年度調薪，去年調薪5%至10%，調幅高於往年的3%至5%，今年的情況備受關注。台積電今天表示，今年將會照常調薪，但目前尚無法透露調薪幅度。（編輯：郭無患）1120313

#台積電
#崇越電
#三豐
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