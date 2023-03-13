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台灣2022年綠電轉供量成長6成 風電續發威

2023/3/13 19:32
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（中央社記者張璦台北13日電）資誠今天發布報告指出，2022年再生能源總發電量共238億度、年增36%；綠電轉供量較前一年成長6成，其中，風電轉供量持續成長、占整體比重達6成。

資誠聯合會計師事務所今天發布「2022台灣綠電交易進度報告」，彙整再生能源裝置容量與發電狀況。

使用再生能源成為企業邁向永續淨零的重要途徑，綠電交易需求與日俱增，資誠表示，2017年電業法的修正奠立了台灣再生能源自由化根基，隨著相關轉供與餘電配套機制到位，台灣綠電自由化交易於2020年正式啟動。

截至2023年2月，台灣已有近40家再生能源售電業取得能源局許可，積極協助媒合供給端與需求端的缺口。

據統計，台灣2022年總電力裝置容量達62GW，其中再生能源裝置容量達14GW，占總裝置量的23%；發電量方面，2022年再生能源總發電量共238億度，較2021年的174億度成長36%；資誠表示，由此可見台灣的再生能源正處於快速發展階段。

在所有再生能源種類中，資誠指出，無論是裝置容量或發電量，太陽光電皆位於其首，總裝置容量在2022年底達9.7GW、發電量達107億度。

資誠指出，即便再生能源裝置容量不斷成長，其中自用發電設施占比依舊高達8成，民營電廠占比仍為少數；從綠電轉供數字也可略知一二，台灣綠電轉供量從2021年的7億度，增至2022年的11億度，年成長達6成，但與再生能源總發電量238億度相比，仍為其中的少數。

不過從轉供數據可以看出，風電轉供量持續快速成長，占總體再生能源轉供量的6成。

值得注意的是，資誠表示，再生能源整體建置成本上升，為達成再生能源目標，2023年初公告的躉購費率因應相關成本增加，呈現往上微調或持平狀態。

在公用售電價格方面，資誠指出，隨著高躉購費率再生能源陸續併網，公用售電業的電能成本預計將持續攀升，將對公用售電價格造成不少調整壓力。（編輯：林興盟）1120313

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