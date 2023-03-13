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GE航改型機組進駐台電通霄電廠 供18萬瓩電力

2023/3/13 22:52
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（中央社記者曾智怡台北13日電）美商GE今天宣布，位於苗栗的台電通霄發電廠已於今年1月啟用6部GE LM2500XPRESS航改型燃氣渦輪機，開始進行運轉測試，可提供18萬瓩電力，加速台灣煤改氣轉型，助攻台灣邁向2050淨零碳排目標。

GE透過新聞稿說明，此專案自2022年2月開工後，在10個月內即竣工，提供高達18萬瓩電力，將支援鄰近興建中離岸風力發電廠的間歇性供電需求。

GE表示，促進台灣往低碳未來轉型道路上，天然氣發電扮演至關重要角色；通霄電廠的燃氣發電廠專案支援台灣再生能源政策，即在2025年將燃氣發電比例提高至50%。

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GE指出，這次所安裝的GE航改型燃氣渦輪機可運行高混氫作業，未來將發展為100%全氫氣燃燒，進一步支援台電的脫碳計畫；GE身為燃氣渦輪機原始設備製造商，將善用自身定位，在當下和未來支援並提高氫氣與天然氣的混合應用。

GE表示，此專案是台灣首創的航改型燃氣渦輪機技術裝置，具有出色的電網穩固能力與快速啟動性能，從冷機到全負載只需要8分鐘，還能在不影響維護週期下每天起機，將幫助台電更有效地整合更多再生能源。（編輯：林克倫、楊凱翔） 1120313

#GE
#台電通霄發電廠
#台灣
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