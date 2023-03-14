外資賣超逾284億 提款航空、金融股

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（中央社記者江明晏台北14日電）台股今天跌200.07點，收在15360.42點，外資及陸資賣超284.53億元，賣超首位為國泰永續高股息，其餘提款對象為航空雙雄長榮航、華航與金融股，並買超元大台灣50反1逾萬張。

台股今天跌200.07點，收在15360.42點，成交值新台幣2317.04億元。

三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商賣超，合計賣超317.35億元。其中，自營商賣超60.12億元，投信買超27.3億元，外資及陸資賣超284.53億元。

根據公開資料顯示，外資賣超國泰永續高股息最多，達5.6萬張；賣超中信金居次，達4.1萬張，另外對長榮航、華航也賣超逾2.7萬張，居賣超第3、4名。賣超第5名至10名還有聯電、開發金、新光金、元大金、期街口布蘭特正2、永豐金。

外資買超第一為元大台灣50反1，買超逾1萬張，第2名至第10名為漢翔、京元電、宏達電、大成鋼、中鴻、元晶、元大高股息、康舒、日月光投控。（編輯：楊凱翔）1120314