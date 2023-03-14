法人：長榮高股利題材 能否填息要看航運市場表現

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（中央社記者賴言曦台北9日電）長榮海運今天公布去年每股稅後盈餘（EPS）新台幣87.07元，董事會決議每股擬配息70元，股利與配發率都居貨櫃三雄之冠。法人認為，長榮高股利題材，短期對股價會帶來刺激，但未來能不能填息，還是回歸航運市場表現。

長榮今天召開董事會，決議每股擬配息70元，以稅後淨利3342.01億元計算，配發率約44.33%；若以今天收盤價171元計，現金殖利率約40.94%。

反觀陽明去年EPS 51.71元，每股擬配發現金股利20元，配發率38.6%；萬海去年EPS 33.17元，每股擬配發現金股利5元，配發率15%。

摩爾投顧分析師林漢偉受訪時分析，長榮每股擬配發70元現金股利，顯示公司對於未來的獲利能力及資金調度有一定自信；另外，長榮2021年獲利頗豐，但配發率不如預期，加上減資6成，一度引發法人、股東反對聲浪，相較之下，今年的股利政策讓市場頗為滿意。

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林漢偉指出，此外，相較陽明、萬海，法人及外資對長榮的持股較多，尤其外資會拿長榮股利政策跟國際航商做比較，如果不如預期，恐會影響外資對長榮長期持股的意願。

然而海運市場近期景氣不佳，國際運價持續向下探底，林漢偉認為，長榮符合市場預期的股利政策雖然在短線上有支撐，但目前全球運價及景氣都有疑慮，因此能否順利填息還是回歸航運市場表現，表現仍有待觀察。（編輯：楊凱翔）1120314