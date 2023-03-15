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台股震盪整理 法人：關注下週美聯準會升息動向

2023/3/15 16:24
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（中央社記者吳家豪台北15日電）台股今天開高震盪，午盤後金融及貨櫃族群翻黑，指數終場收最低15387.59點，上漲27.17點。法人指出，市場關注下週美國聯準會升息動向以及對整體經濟看法，台股可能在月線附近震盪整理。

國泰證期顧問處經理蔡明翰接受中央社記者訪問表示，昨天美股由科技類股領漲，激勵半導體權值股帶動今天台股指數上揚，非電子族群也跟著上漲，但在反彈過程中，非電子族群面臨拉回壓力。

蔡明翰指出，美國2月消費者物價指數（CPI）如預期下降，但幅度趨緩，導致股市出現壓力。下週美國聯準會將公布利率決策，近期美國矽谷銀行（SVB）倒閉問題，可能影響聯準會原本升息2碼（1碼等於0.25個百分點）意願。

他說，下週聯準會將提及兩個重點，一個是目前經濟狀況，另一個是後續政策動向，都可能導致美股大幅波動，預期台股將在月線15581點附近震盪整理。

蔡明翰認為，矽谷銀行倒閉，不會造成太高的系統性風險，現在出事的銀行股都在中小型區域經營，相關金融債務資金很小，與2008年雷曼兄弟概念不同，加上政府出面接管，納稅人資金都能獲得保障，降低了恐慌性提款的可能性，不致於發生骨牌效應。

富邦投顧分析，美國通膨趨緩，美國半導體與科技股收高，抵銷外資賣超不利因素，台股指數維持區間震盪，近期若未能快速補量上攻，整理時間將拉長。（編輯：楊凱翔）1120315

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蔡明翰
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