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因應淨零 經部成立電力可靠與韌性推動管理辦公室

2023/3/15 20:25
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（中央社記者曾智怡台北15日電）經濟部今天成立「電力可靠與韌性推動管理辦公室」，由部長王美花擔任召集人，並引入多名國內外專家學者組成核心技術團隊，將從電力系統、電網規劃與調度運轉3個面向，協助電業研訂提升可靠度及韌性等方案，讓電力系統得以穩健轉型。

經濟部能源局透過新聞稿說明，依「電業法」第3條規定，應指定電業管制機關辦理電業及電力市場監督管理等事宜，尤其在再生能源大量建置下，對電力系統衝擊日益加深，未來電力系統將面臨更大的轉變與挑戰，需要具備足夠的韌性或彈性來因應。

因此，經濟部成立「電力可靠與韌性推動管理辦公室」，由學者專家組成的諮議委員及技術工作組將更具專業性；此外，辦公室亦可協助行政機關建立專業能量，並為未來電業管制機關打好堅實的基礎。

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經濟部說明，電力系統的運轉與調度具有高度技術性，除仰賴台電專業人力外，由外部專家建立常態化的檢討審視機制，除可協助台電滾動檢討現行作法外，亦可建立長期電力系統運轉之標準。

經濟部表示，未來辦公室將從電力系統、電網規劃與調度運轉3個面向，盤點台灣電力系統可能面臨問題，並協助電業研訂提升可靠度及韌性等方案，讓電力系統得以穩健轉型。（編輯：潘羿菁）1120315

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