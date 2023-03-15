宏碁旗下展碁擬配息3.5元 推動博瑞達公開發行

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（中央社記者吳家豪台北15日電）宏碁旗下3C通路代理商展碁國際2022年度營收與獲利皆創新高，每股盈餘新台幣5.09元；董事會通過配發現金股利每股3.5元，以今天收盤價42.9元計算，現金殖利率約8.16%。

展碁今天公布2022年度財報，合併營收達232.8億元，年增9.3%；稅後淨利4.15億元，年增21.74%；每股盈餘5.09元，年增18.9%。

展碁發布新聞稿說明，自2022年透過現金增資加碼投資子公司博瑞達持股至62.5%，去年博瑞達營收約50.9億元，貢獻展碁獲利2成左右。今天經董事會決議，將全力協助博瑞達於今年第2季公開發行，期望藉由資本市場的資源，擴大營業規模。

宏碁另一家子公司宏碁遊戲今天通過2022年度財報，合併營收22.63億元，年增77.4%；營業淨利約4837萬元，年增2.3%；稅後淨利3984萬元，年增7.8%；每股盈餘1.91元。董事會決議配發現金股利每股1元。

代理遊戲主機和周邊產品的宏碁遊戲表示，為提升企業形象及健全經營體質、強化競爭優勢，董事會擬向證券櫃檯買賣中心申請股票上櫃，將提請股東常會討論。

宏碁遊戲董事會今天也決議，將提請股東常會同意子公司WINKING ENTERTAINMENT LTD至海外證券交易市場申請掛牌交易，除了可為WINKING募集資金並擴展融資管道，也可提升併購與投資優質遊戲美術製作與遊戲開發服務商的機會。

此外，宏碁子公司建碁2022年度合併營收33.3億元，年增29%；稅後淨利2.17億元、每股盈餘3.03元，營運表現亮眼。建碁今天董事會通過，擬配發現金股利每股1.5元。

建碁專注於開發基礎建設適用的無風扇、寬溫、寬壓等各式工業用控制主機，提供全球客戶導入公共建設及人工智慧物聯網（AIoT）自動化產業應用。（編輯：楊凱翔）1120315