天然氣價回落壓力緩解 中油估今年虧損收斂至百億

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（中央社記者曾智怡台北16日電）中油原預估今年稅前虧損為新台幣700億，中油董事長李順欽今天在立法院表示，依照目前天然氣價格走勢，購氣成本壓力緩解之下，年度虧損收斂至100億機率較高，也有望轉虧為盈。

李順欽表示，去年至持續修正天然氣全年均價，從每百萬英制熱量單位（BTU）均價約30美元下修至24美元，現在則約21.7美元；由於歐洲沒有嚴冬，氣價持續下探，今天天然氣價格為13、14元，但研判5、6月隨著歐洲天然氣需求增加，價格將再回升，會滾動檢討。

李順欽說，天然氣價格趨勢向下，代表民生、工業天然氣，儘管無法提高售價，但可降低購氣成本，也是天然氣虧損大幅收斂原因；至於油品預估今年會小賺，石化則預計下半年轉正。

民進黨立委邱志偉質詢指出，台電已獲增資1500億元，又得到政府補貼500億元，反觀中油連續2年虧損，是否也能讓中油也增資500億元。對此，經濟部長王美花表示，會和中油一起研議計畫內容，並與行政院討論。

針對增資部分，李順欽會後接受媒體訪問表示，明年將爭取分3年增資，否則擔心影響中油信評，進而衝擊油氣購買，增資具體金額則未透露。

中油去年稅前虧損2123億、稅後虧損1839億，2021年底累虧419億，採用IFRS（國際會計準則）調整數1633億全數用於填補累積虧損，因此去年底累虧金額降至625億。（編輯：潘羿菁）1120316