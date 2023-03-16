注入資本市場新活力 總統：打造亞洲高階資產中心

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（中央社記者溫貴香台北16日電）總統蔡英文今天表示，政府持續努力將台灣打造為「亞洲企業資金調度中心」及「亞洲高階資產管理中心」。並透過法規鬆綁，提供更多元的金融商品和服務，吸引更多國際機構和資金，為台灣資本市場注入新活力。

總統下午出席2023財訊財富管理大獎頒獎典禮致詞說，打造友善良好的金融環境，能夠促進資本市場蓬勃發展，同時也能有效地媒合金融市場供需，讓企業適時得到資金挹注，維持產業的成長及競爭力。

她表示，打造良好活絡的資本市場，能夠吸引更多國際資金來台，維持台灣經濟成長的動能。台灣擁有良好的國際信用和豐沛的外匯存底，台灣的資本市場，也越來越受到國際投資機構的看好及肯定。

她提到，台灣已經在政治大學、中山大學，都設立了國際金融學院，培育更多高階的國際金融人才，進一步帶動金融業的發展。也持續努力，將台灣打造成為「亞洲企業資金調度中心」以及「亞洲高階資產管理中心」。

總統表示，透過法規的鬆綁，提供更多元化的金融商品和服務，可以擴大財富管理的商務規模，吸引更多國際機構和資金來到台灣，為台灣資本市場注入新活力。

總統提到，面對疫後經濟的挑戰，政府已經公布相關計畫協助企業留住人力，度過短期難關，也進一步提供轉型升級的具體策略，包括提供專家團的諮詢、診斷，還有資金的協助，支持產業穩健經營，並且能邁向升級轉型。

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總統表示，這幾年，台灣在綠電、國防產業都有相當程度的發展。尤其是在綠電產業中，對於風電的投資金額相當龐大，也需要相當的工程能力，對於管理人才、融資風險的評估及管理需求相對提升，透過金融界與外資銀行的協助，希望藉由不同型態的投資及企業經營模式，讓金融產業有新的挑戰和融資型態出現。

隨後，總統親頒「最佳財富管理獎」及「最佳服務獎」予獲獎企業代表。（編輯：林興盟）1120316