台灣綠電憑證獲歐盟單位肯定 助企業接軌CBAM

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（中央社記者曾智怡台北19日電）歐盟CBAM將在10月開始試行申報，台灣的再生能源憑證（T-REC）能否獲得歐盟承認，攸關出口產業競爭力。經濟部標準檢驗局主動與歐盟憑證中心接洽，經半年評估，T-REC「電證合一」制度嚴謹獲高度肯定，接軌CBAM具利基。

今年10月，歐盟碳邊境調整機制（CBAM）開始試行申報，歐盟預計近期公布CBAM正式條文細節。為協助台灣企業因應，經濟部次長曾文生日前表示，爭取歐盟認可由台灣官方出具的電力排碳係數與再生能源憑證（T-REC）。

台灣的再生能源憑證（T-REC）是由「經濟部標準檢驗局國家再生能源憑證中心」針對再生能源發電設備進行查證後，核發給綠電的身份證；因1張憑證為1000度綠電，可量化計算環境減碳效益。GO

歐盟也有類似機制，名為「GO（Guarantee of Orign）制度」，是一種綠電產地證明。

為強化T-REC效用，經濟部標準檢驗局官員表示，去年中主動接洽GO協助審閱T-REC運作模式，由GO聘請專家進行評估，也在去年第4季拜訪歐洲憑證跨國交易中心（AIB），根據評估結果，台灣和歐盟制度相近、甚至更嚴格，「對方高度肯定」。

官員說明，台灣制度更嚴格之處在於，採用「電證合一」，意即綠電和憑證均來自同個案場，連動排碳計算；反觀GO以運作模式來看，綠電和憑證不掛鉤，由售電公司扮演「憑證媒合」角色，協助企業至歐洲各國設立的憑證管理中心搜尋憑證。

舉例來說，企業跟售電公司買1萬度電，希望有30%是綠電，依需求價格媒合完成後，會拿到一份註明綠電比例報告，上頭也會記錄註銷的憑證號碼，但未必代表企業真達到減碳效果。

官員指出，歐盟CBAM將規範範疇一（工廠製程直接排放）、範疇二（電力間接排放），而台灣再生能源憑證「電證合一」型態，可作為CBAM範疇二碳排計算依據，盼透過GO認可力量，讓CBAM承認T-REC，不過仍待歐盟公布細節。

面對氣候變遷危機，綠能軍團只許不斷擴大，Google喊出2030年成為24小時全天候採用無碳能源公司，將綠色電力生產及使用匹配時間區間從年間調整為以每小時或以15分鐘為單位，實現24／7全時使用綠電。

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官員表示，除跨國集團宣示這個目標，聯合國組織也成立研究團隊推動24／7全時綠電，去年第27屆締約方大會（COP27）倡議「反漂綠」，「全時綠電當然不是漂綠」，預期這將成為未來發展方向，並在未來每年COP慢慢被宣導。

官員進一步說，台灣電證合一制度又是全球最嚴格，透過台電轉供使用智慧電表（AMI）計量，已具備每15分鐘匹配能力，可記錄當下使用綠電多寡，對齊全時綠電趨勢。（編輯：楊凱翔）1120319