美股走揚 法人：關注國際金融動盪與Fed利率決策

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（中央社記者賴言曦台北21日電）市場期盼銀行業的動盪可能趨緩，美股終場克服早盤的疲軟收高。法人分析，台股20日交易量縮，研判市場仍在觀望，預期等到金融業動盪疑慮更小及FOMC會議後，走勢才會比較明朗。

儘管第一共和銀行股價暴跌，但美股在市場對銀行業動盪可能趨緩的期待下收高，道瓊工業指數勁揚382.60點或1.20%，收32244.58點，標準普爾指數上漲34.93點或0.89%，收3951.57點，那斯達克指數上揚45.03點或0.39%，收11675.54點，費城半導體指數揚升31.19點或1.01%，收3114.71點。

觀察台股產業動向，台聚、東元今天將召開法人說明會；另外，智慧城市展前記者會、雄獅旅天下啟動上市計劃記者會也將在今天登場。

分析師王兆立接受電訪時表示，美股小幅信心回籠，但由於第一共和銀行（First Republic Bank）等銀行股的股價仍暴跌，研判市場短期信心要全面恢復的難度高，要觀察國際金融機構危機是否能進一步獲得解決。

王兆立指出，加上台股20日交易量縮，單日成交值僅新台幣1896.98億元，顯示市場仍有疑慮，預計短線將持續呈現量縮整理，待美國聯邦準備理事會（Fed）本週召開的聯邦公開市場委員會（FOMC）會議結束後，釋出後續升息走勢的進一步資訊，才會比較明朗。（編輯：張均懋）1120321