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台北自行車展22日登場 鴻騰秀數位儀表板新品

2023/3/21 15:26
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（中央社記者鍾榮峰台北21日電）台北國際自行車展將從22日起登場，鴻海集團旗下鴻騰六零八八精密科技將展示電動自行車（E-Bike）數位儀表板新品。

鴻騰今天下午透過新聞稿表示，主要儀表板功能升級，讓使用者在騎行過程中可以快速切換不同的功能，例如行車模式、電力輔助等，此外將快捷按鍵整合彩色面板，透過高亮度和高對比、廣視角、照明控制等功能，協助使用者瞭解行車狀態、資料和路線等資訊，並可同步調節照明系統，使夜間騎行更安全。

鴻騰也指出，新一代E-Bike並搭載創新功能，包括高品質顯示螢幕、導航、電力輔助模式調節、心率步頻監測、緊急求助、防撞保護、照明系統調節和速度/里程監測等，便於使用者操作、提示重要資訊。

鴻騰日前指出，今年業績可望持續成長，正面看待高階手機零組件市場，看好電動車車載電子及自動駕駛零配件商機，聲學元件業務可期。

台北國際自行車展3月22日至3月25日將在南港展覽館舉行，線上展則於3月22日至4月7日舉辦。（編輯：楊蘭軒）1120321

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