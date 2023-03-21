邑昇去年每股賺4.42元 擬配現金股利2.7元

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（中央社記者江明晏台北21日電）邑昇實業公告2022年稅後淨利達1.77億元，年增近9%，每股稅後盈餘4.42元，擬配發現金股利2.7元，展望今年因電子供應鏈庫存水位高，將審慎因應並持續布局海內外e-bike市場。

邑昇實業今天召開董事會通過2022全年財務報告，合併營收達新台幣15.46億元，年減0.75%，稅後淨利達1.77億元，年增近9%，每股稅後盈餘（EPS）4.42元。

2022年邑昇營收事業占比為PCB 66%、LED自行車燈32%、其他2%。邑昇表示，PCB事業方面，以少量多樣客製化利基市場為主，產品應用範圍廣泛，在消費電子終端需求趨於疲軟時，仍有其他包含工控、工業電腦、車用與醫療等相關領域，能有效分散單一產業風險，將不穩定因素降至最低。

邑昇表示，LED自行車燈方面，2022上半年出貨穩健挹注，下半年起面臨全球通膨、升息等外在因素影響，使北美與歐盟消費緊縮，邑昇持續投入新品開發作業，預期在明年度推出新機種，帶動營運穩健成長。

此外，以自有品牌e-bike電動輔助自行車，在台熱銷；貨車款以貨物採運、戶外旅遊露營為目標，主攻海外市場，看好減碳綠色商機，今年將積極布局海外市場商機。

邑昇同步於今天董事會通過2022盈餘分配案，預計將配發現金股利2.7元，以今天收盤參考價33.55元計，現金殖利率約為8.05%，配發率約為6成。

展望2023年，邑昇說，由於全球終端消費市場景氣不明，加上電子供應鏈仍存在高庫存水位問題，使下游客戶拉貨動能趨緩，2月合併營收年減34.64%，將審慎因應。（編輯：楊凱翔）1120321