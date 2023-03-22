總統：去年自行車產值逾2千億 結合科技讓MIT更響亮

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（中央社記者劉千綾台北22日電）總統蔡英文今天表示，2022年台灣自行車成車及零組件產值超過新台幣2000億元，比前年大幅成長23%，位居全球第2；其中，電動自行車出口更首度超過100萬台，未來台灣將結合科技加速產業邁向電動化和智慧化，期待MIT招牌更加響亮。

由外貿協會主辦的「台北國際自行車展及台灣國際運動及健身展」今天舉行開幕典禮，預計展覽到25日，包含美利達、巨大、桂盟、喬山和岱宇等共計1023家企業參展，使用3850個攤位，為亞洲最具規模自行車及運動健身產業展覽。

出席開幕典禮的蔡總統在致詞時指出，台灣是全球高階自行車製造和研發重鎮，中彰投地區有上千家業者從事零件供應、組裝製造以及健身產品創意產業，共同打造全球獨一無二的生態系。

蔡總統指出，歷經3年多疫情，國人運動習慣改變很多，無論是戶外運動或是在家健身，帶動戶外運動相關產業發展，運動衣、球具和護具等各式運動用品享譽國際。蔡總統指出，每次看到國內外選手使用台灣運動用品，「讓我感到非常驕傲」。

總統表示，電動自行車去年產值高過傳統自行車，出口也首度超過100萬台；未來會持續提升產業競爭力，結合現代科技，加速朝電動化、智慧化方向邁進。

因應全球綠色供應鏈商機，蔡總統指出，疫後特別條例將撥出資源，協助中小企業轉型、邁向淨零碳排，加大國際市場的競爭力。

此外，蔡總統表示，她一直都有運動腳踏車，但是器材很龐大，因此呼籲業者，器材升級若只需要更換軟體，讓硬體設備留下來，將可以減少消費者換機的負擔。

台灣20日起開始實施輕症免隔離，蔡總統表示，社會正邁向疫後新生活，期待自行車和健身器材產業能繼續大步向前，讓MIT品牌越來越響亮。（編輯：林淑媛）1120322