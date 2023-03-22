經部協助中小企業升級轉型 全台說明會展開

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經濟部中小企業處22日在台北舉辦首場「中小企業整體競爭力提升方案」說明會，吸引超過280名工商團體、縣市局處及中小企業參與。（經濟部提供）中央社記者劉千綾傳真 112年3月22日

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（中央社記者劉千綾台北22日電）政府規劃5年投入新台幣近950億元預算，協助中小企業淨零轉型，經濟部中小企業處今天在台北舉辦首場說明會，吸引超過280名工商團體、縣市局處及中小企業參與，後續將於中、南、東部舉行說明會。

經濟部中小企業處發布新聞稿指出，首場「中小企業整體競爭力提升方案」說明會今天在台北舉辦，宣導輔導補助資源，將在5年內投入近新台幣950億元輔導經費，加速業者淨零轉型。

經濟部長王美花致詞時表示，經濟部結合跨部會多元輔導資源，以「中小企業整體競爭力提升方案」提供中小企業升級轉型協助，希望與會來賓多協助廣宣並善用政策資源，讓業者可以在政府扶持下「轉骨」，成為兼具國際競爭力與轉型動能的新世代中小企業。

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王美花指出，面對疫後經濟及社會重建需求，經濟部依據「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」，提出推動產業及中小企業升級轉型措施，規劃產業升級轉型、加強基礎設施等，將資源提供給真正需要的商家。

行政院去年底推動「中小企業整體競爭力提升方案」，為中小企業提供全盤性、系統性輔導服務，將於111年至115年投入近950億元輔導經費，推動「創新加值、淨零排放、數位轉型、在地共榮」四大政策主軸，協助中小微型企業快速跟上未來全球復甦腳步。（編輯：潘羿菁）1120322