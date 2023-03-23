雅茗-KY、揚秦聯手 手搖飲鹹酥雞搶攻美國

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（中央社記者江明晏台北23日電）雅茗-KY打造餐飲大平台，今天宣布攜手揚秦國際聯手打國際盃，雙方旗下品牌「快樂檸檬」與「炸雞大獅」，組成台灣美食組合進軍美國，搶攻海外餐飲市場。

雅茗-KY董事長吳伯超與揚秦國際董事長卓靖倫在外貿發展協會董事長黃志芳的見證下，共同簽署「美國區域合作戰略備忘錄」。

貿協董事長黃志芳表示，台式炸雞「炸雞大獅」與手搖飲「快樂檸檬」雙品牌聯手，以台灣美食組合共同開拓美國市場，不只揭示國內連鎖餐飲的硬底子，更將展現台灣美食的軟實力。

吳伯超表示，雅茗集團在2015就開始布局美國市場，近年快樂檸檬也已經成為美國茶飲市場的領導品牌之一，平均同店營收成長比（SSSG）都維持10%以上成長的數字，不論品牌知名度、門店規模、單店業績皆在美國茶飲市場位居前段班。

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吳伯超也說，除了茶飲本業外，集團也持續尋求在餐食市場的投資或合盟機會，且旗下「快樂檸檬」在全球已經累積相當多的加盟商，目前已擴展至20個國家，插旗200多個城市，全美總店數也超過100家，此次的合作，兩企業在美國市場都將增添新成長引擎，將啟動未來更多的海內外合作機會。

卓靖倫則說，炸雞大獅是麥味登的兄弟品牌，總部具有30多年連鎖餐飲營運經驗，炸雞大獅不僅是台灣第一家取得穆斯林友善餐廳認證的台式炸雞品牌，目前門市遍及台灣、印尼、馬來西亞及加拿大等地，總店數90餘家，隨著全球疫情趨緩，揚秦擴大海外布局。（編輯：林興盟）1120323