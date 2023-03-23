嘉泥沖繩飯店住房率破8成 營運有正現金流

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（中央社記者賴言曦台北23日電）嘉新水泥今天召開法人說明會，經營團隊表示，在日本沖繩投資的自營飯店品牌Hotel Collective去年營收較2021年成長150%，且目前住房率已突破8成，並有營運正現金流，轉型成果逐漸浮現，公司對今年整體旅宿事業展望樂觀。

嘉泥2022年合併營收新台幣22.5億元、年增1.5%，但由於台泥股利發放金額從2021年的每股3.5元降至每股1元，加上去年底股票評價損失影響，導致營業外利益大減，去年稅後歸屬母公司淨損1.8億元，每股淨損0.28元。

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嘉泥表示，去年下半年起，旅遊觀光產業逐步復甦，嘉泥旅宿事業營運逐步提升，帶動Hotel Collective去年營收較2021年成長150%，除帶動整體營收上升，也改變嘉泥營業內收支比重，旅宿事業營收占比較去年前3季的18%，成長至20%。

另外，嘉泥指出，Hotel Collective目前住房率已突破8成，並有營運正現金流，期待今年旅宿事業可挹注營收，帶動整體合併毛利率至10%，目標今年每股稅後盈餘可以轉正。（編輯：林興盟）1120323