美記者獲准參訪台積電 盛讚半導體技術達神境界

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（中央社記者張建中台北24日電）半導體製程技術複雜且精準度要求高，美國資深記者赫弗南（Virginia Heffernan）在破例獲准來台參訪台積電後，撰寫了一篇長文「我在一座半導體工廠見到了神的面容」，讚嘆半導體製造已達到「神的境界」。

赫弗南這次來台行程，據了解，除參訪台積電位於竹科的晶圓12A廠，拜會台積電董事長劉德音，她還訪問目前擔任清華大學半導體學院院長的台積電前研發副總經理林本堅。

赫弗南為知名科技雜誌Wired撰寫了長文，並以「我在一座半導體工廠見到了神的面容（I Saw the Face of God in a Semiconductor Factory）」為題，寫下前往台灣「護國神山」台積電朝聖之旅的經歷。

半導體製造技術不僅複雜，且精準度相當於從地球上拿著手電筒要精準照在月球上的50元硬幣。赫弗南讚嘆這樣的技術已不只是達人等級，而是達到「神的境界」。

劉德音告訴赫弗南，半導體產業已邁入原子等級架構，研發人員在創新發想時，要從微縮奈米的角度去思考相關的原理與外在影響因素等。

半導體業者說，目前仍有部分民眾認為晶圓代工業技術層次不高，赫弗南的長文將有助外界對於半導體前瞻製程技術能有更深入了解。（編輯：楊蘭軒）1120324