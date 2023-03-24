美記者盛讚台積電 劉德音透露好奇心和毅力為關鍵

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美國資深記者赫弗南在破例獲准來台參訪台積電後，撰寫了一篇長文「我在一座半導體工廠見到了神的面容」。（中央社檔案照片）

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（中央社台北24日綜合外電報導）科技雜誌「連線」（Wired）專欄作家赫弗南罕見獲准參訪台積電晶圓廠並拜會董事長劉德音後，近日以「我在一座半導體工廠見到了神的面容」為題撰文，寫下她的所見所聞。

美國資深記者赫弗南（Virginia Heffernan）在文中說，按收益計算，台積電是全球最大的半導體公司，它在2020年悄悄躋身全球最有價值10大公司之列，現在比社群龍頭臉書母公司Meta和埃克森美孚石油公司（ExxonMobil）更大。

台積電還擁有世界上最強大的晶圓製造能力，根據一項分析，台積電生產了92%的全球最先進晶片，包括核武、飛機、潛艦和極音速飛彈內部的晶片。

赫弗南提到，依照台灣的標準，台積電的員工薪資很高，工程師起薪相當於每個月大約5400美元（約新台幣16萬4000元），而新竹一間套房的租金約為450美元（約新台幣1萬3000元）。

赫弗南指出，她從紐約打電話問台積電人員參觀晶圓廠的事，但對方多次回絕，但她仍堅持到底並展現誠意，最終獲准來台參訪台積電晶圓廠。

她形容，半導體領域的競賽是要求快速和精確的，但速度和精準度通常是互相矛盾的，所以台積電員工團隊宛如傳奇一般。

台積電董事長劉德音告訴赫弗南，有兩項特質使台積電的科學人員與眾不同：好奇心和毅力。令赫弗南驚訝的是，宗教信仰也很普遍，劉德音說道：「每個科學人員都必須相信神。」

劉德音還說：「我們正在做原子結構。我告訴我的工程師，要像個原子大小的人去思考。」他還引用聖經箴言中的一段話，「將事隱祕乃神的榮耀；將事察清乃人的榮耀」。（譯者：林沂鋒/核稿：陳彥鈞）1120324