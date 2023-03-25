中南美洲拓銷團訪秘魯 雙方貿易洽談會熱絡

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由經濟部國際貿易局及中華民國對外貿易發展協會主辦「2023年中南美洲拓銷團」，23日在秘魯利馬市舉辦貿易洽談會，現場洽詢踴躍。（駐秘魯代表處提供）中央社記者唐雅陵聖保羅傳真 112年3月25日

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（中央社記者唐雅陵聖保羅24日專電）由經濟部國際貿易局及中華民國對外貿易發展協會主辦「2023年中南美洲拓銷團」，23日在秘魯利馬市舉辦貿易洽談會，現場洽詢踴躍，充分展現秘魯業者對經濟復甦的殷切期盼。

「2023年中南美洲拓銷團」自3月12日巡迴墨西哥、瓜地馬拉及厄瓜多後，23日在最後一站秘魯利馬市舉辦貿易洽談會，超過180家當地廠商出席，包括秘魯汽配大廠Automotores Gildemeister Peru、電力解決方案供應商Tecsur、工業設備商Rumi Import等重量級業者。

駐秘魯代表張幼慈向到場採訪媒體說明台秘經貿成長情形，秘魯對台貿易長期占有順差優勢，以及若台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）將有助雙邊貿易品項關稅抵免，大幅增加秘魯企業與農民利潤。

駐秘魯代表處為協助台商進一步瞭解市場商機，特別安排團員於24日拜會秘魯最重要的工商協會「利馬商會」（CCL），就秘魯經貿及投資環境交換意見。

繼去年10月18日至22日由國際經濟合作協會籌組的經濟合作及商機考察團前往秘魯，並成為當地媒體報導焦點後，這次秘媒相當關注拓銷團來訪消息。

秘魯第二大報「共和報」（La República）、主流報紙「真理報」（La Razón）、「一號報」（Uno）及聽眾遍及全國的「成功電台」（Radio Exitosa）除派員到現場採訪外，也在實體版及網路版以彩色圖文方式刊出洽談情形。

秘魯今年經濟成長率預估可達3%，超過拉美平均值。由於秘魯對汽車零配件、資通訊產品、機械設備等多仰賴進口，加上該國政府積極推動基礎建設，對建築五金等需求不斷升高，此等項目都是台灣極具國際競爭力的項目，雙方具有高度媒合商機。訪團在25日離開秘魯返國。（編輯：陳惠珍）1120325