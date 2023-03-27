證交所挺綠色投資 與星交易所討論設碳交易平台

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（中央社記者潘智義台北27日電）台灣證券交易所今天表示，與新加坡交易所交流，雙方已討論如何建立一個有效率、符合使用者需求的碳交易平台，以支持碳市場發展與綠色投資。

證交所今天發布新聞稿指出，為強化國際合作，提升台灣資本市場全球能見度，證期局長張振山、證交所董事長林修銘3月24日率團，拜訪新加坡交易所總裁羅文才，就ESG（環境、社會責任、公司治理）、上市監理、碳交易平台等議題進行交流。

針對碳交易平台，證交所說明，目前新加坡交易所已與其他機構合資設立碳交易平台，台灣證交所也已著手進行相關規劃及工作，雙方討論如何建立一個效率、符合使用者需求的碳交易平台，以支持碳市場發展與綠色投資。

證交所表示，即使過去3年疫情期間，仍藉由線上會議形式，與新加坡交易所維繫密切交流，除保持高層對話外，也多次就上市公司管理、REITs（不動產投資信託基金）制度、結算交割等議題探討市場實務做法。

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證交所強調，這次會談是繼2014年簽署合作意向書後，與新加坡交易所間最大規模的實體交流活動，對於未來推動雙方中長期發展具有正面效益，為金融業者及投資人帶來更多機會，有利提升市場信心並促進亞太市場成長。

林修銘指出，台星證交所雙方業務交流內容涵蓋ESG措施、上市監理、碳交易平台等議題，雙方分享ESG資訊揭露規劃、資料平台及相關措施，探討如何協助企業遵循ESG標準、提高投資者對ESG相關議題的關注度，並推廣ESG金融商品。（編輯：趙蔚蘭）1120327