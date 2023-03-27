2月景氣燈號連4藍分數近14年新低 國發會：底部訊號浮現

（中央社記者潘姿羽台北27日電）國發會今天公布2月景氣燈號續亮代表「低迷」的藍燈，綜合判斷分數跌至10分，續創近14年新低紀錄。國發會官員坦言，今年上半年脫離藍燈的機率不大，不過廠商信心面指標轉佳，傳達出正面訊號。



國發會今天公布的2月景氣燈號已經連續第4個月亮出藍燈，綜合判斷分數月減1分、降至10分，創下2009年4月以來的新低紀錄。



2月景氣燈號9項構成指標中，股價指數由藍燈轉呈黃藍燈，分數增加1分，海關出口值、機械及電機設備進口值均由黃藍燈轉呈藍燈，分數各減少1分；其餘6項燈號不變。



國發會經濟發展處處長吳明蕙表示，全球需求疲弱，拖累台灣出口，而出口不好會連帶影響生產、銷售，廠商也面臨存貨調整的壓力，今年上半年很難擺脫目前看到的低迷狀態；如同國發會主委龔明鑫之前所說，低迷藍燈可能一路亮至年中。



不過吳明蕙指出，對於經濟前景不須過度悲觀，因為景氣築底訊號浮現，同時指標續跌，但景氣領先指標已經連續4個月上升，且幅度擴大；此外，中經院製造業採購經理人指數（PMI）、台經院的製造業營業氣候測驗點相關指標均走揚，主因便是廠商信心回升，認為存貨調整很快會接近尾聲，對未來展望轉佳。



吳明蕙也說，中國解封有助於需求升溫，對出口導向的經濟體是個好消息。



媒體關注信心指標已有好轉，是否意味台灣景氣止跌回升，吳明蕙表示，景氣現在處在築底的階段，因為同時指標還在下跌，當同時指標止跌，且連續幾個月上揚，才能說景氣已經止跌回升。



至於近期國際金融局勢動盪對台灣的影響，吳明蕙表示，難免影響市場信心，不過中央銀行緊盯金融市場發展，會有非常妥適的因應做法，就目前情況來看，對台灣不至於造成實質性影響。（編輯：楊凱翔）1120327

國發會公布2月景氣燈號續亮代表「低迷」的藍燈。（圖取自國發會網頁index.ndc.gov.tw/）