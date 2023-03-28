美股漲跌互見 法人：矽谷銀行變數影響趨緩

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（中央社記者賴言曦台北28日電）美股收盤漲跌互見，其中近日遭受重創的銀行股表現亮眼普遍上揚，法人分析，美國矽谷銀行變數帶來的影響逐漸趨緩，帶動銀行股表現，台股則可能受到清明連假影響。

道瓊工業指數上漲194.55點或0.60%，收32432.08點；標準普爾指數小漲6.54點或0.16%，收3977.53點，那斯達克指數下跌55.12點或0.47%，收11768.84點，費城半導體指數下挫37.69點或1.21%，收3083.57點。

產業動向方面，包含東洋、廣越、智伸科、永豐金等公司將召開法人說明會；2023智慧城市展將開幕，大同淨零城市展也將登場，台灣IC設計產業政策白皮書將在今天出爐。

台新投顧副總經理黃文清接受中央社記者電訪時表示，從昨天台股交易表現可以觀察到，波段強勢的權值電子股已有熄火意味，資金轉向落後補漲、基期低且基本面有望回升的族群，導致指數表現較溫吞。

至於國際市場方面，黃文清指出，美國矽谷銀行變數逐漸趨緩，帶動美股銀行股表現亮眼，可留意過去較受壓抑的非電及金融族群，同時觀察台股量能是否受清明連假影響。（編輯：張均懋）1120328