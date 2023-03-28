台灣大今年5G專案數拚倍增 研擬永續解決方案

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（中央社記者吳家豪台北28日電）2023智慧城市展今天開展，台灣大哥大企業用戶群商務長吳傳輝受訪表示，今年5G產業專案數量將倍增，以製造業為主，今年內部將擬定「綠巨人」白皮書，研擬永續相關解決方案。

吳傳輝說，台灣大在5G產業專案已經有30個進行中，包括概念驗證（PoC）和服務驗證（PoS）都有，另外有30個專案正在洽談，簽完合作備忘錄之後就會進行，其中6成跟製造業相關，其他還有醫療、物流及零售等合計占4成。

他表示，台灣大在物聯網領域經營約5年時間，與200多家生態圈夥伴合作，台灣大是平台提供者，近2年把5G和物聯網結合，接下來要跟人工智慧（AI）做結合。台灣大轉投資的台智雲公司提供AI算力，可以把需要AI算力的客戶和廠商，結合AI雲端應用，打造5G與人工智慧物聯網的應用場景。

另一個新方向是ESG（環境保護、社會責任、公司治理）相關，台灣大內部從去年開始推動「綠巨人」計畫，今年將擬定「綠巨人」白皮書，研擬可以提供哪些永續相關解決方案。

吳傳輝認為，大部分5G產業應用沒那麼快成熟，目前進度比較快的包括AGV無人運輸車、擴增實境（AR）眼鏡巡檢及遠端訓練等，有機會真正進入市場。

今年智慧城市展台灣大哥大攜手5G生態圈夥伴展出智慧家庭、智慧運動、智慧環安、智慧安控、智慧環保、智慧共享、智慧零售等7大應用領域，與佐臻、皇丞創新、串流國際、雲守護Beseye、USPACE等合作夥伴共同開展。

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台灣大與台灣元宇宙XR領導企業佐臻共同打造「智慧零售」應用，運用5G網路、結合AI影像分析技術和感應器布建，掌握實體店顧客行為，同時整合大數據和AI分析提供客製化推播商品介紹，提升顧客的消費體驗。

台灣大也將5G搭配擴增實境（AR）應用，落實在製造業工廠中，應用於智慧巡檢可減少30%人員訓練時間與15%訂單處理時間；應用在倉儲物流系統，AR眼鏡撿貨可減少60%錯誤率、30%訓練時間，更可提高生產力約15%。（編輯：林興盟）1120328