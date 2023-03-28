股匯齊跌 新台幣升轉貶收30.385元

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（中央社記者潘姿羽台北28日電）歐美銀行業危機利空淡化，美元指數回落至102，出口商拋匯又再推一把，助攻新台幣匯率早盤重返30.2元，不過外資午後偏向匯出，拖累新台幣走勢，匯價升轉貶，收盤收在最低30.385元，貶值1.3分。

歐美金融事件連環爆，為了避免出現系統性風險，政府當局火線救援穩住局勢，美國總統拜登（Joe Biden）、德國總理蕭茲（Olaf Scholz）與其他歐洲官員均出面安撫投資人情緒，讓市場對金融危機的憂慮淡化。

美股四大指數漲跌互見，市場疑慮漸散，銀行股應聲走揚，但科技股熄火，連帶削弱台股動能。台股今天開低走低，指數在電子股賣壓湧現下跌勢擴大，尾盤跌幅收斂，加權指數收在15701.48點，下跌128.83點，力守15700點整數關卡。

新台幣匯率因美元指數回落，加上出口商月底拋匯潮湧現，今天以30.34元開盤後，匯價迅速攻高、突破30.3元，盤中最高升抵30.29元，股匯走勢一度脫鉤；不過午後升幅回吐，收盤收在最低30.385元，台北及元太外匯市場總成交金額14.39億美元。

外匯交易員指出，出口商逢月底及季底有實質拋匯需求，為台幣提供支撐，不過清明連假將至，外資操作趨於保守，短線新台幣料將延續區間整理格局。（編輯：林淑媛）1120328