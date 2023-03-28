ETN造市靠降稅？金管會：優先推權證避險降稅

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（中央社記者張璦、謝方娪台北28日電）立院財委會29日將審查權證避險降稅修法，據財政部書面報告，修法可望創造有利投資環境，活絡股權市場交易；至於立委提案將減稅範圍擴及指數投資證券（ETN）避險，財政部表示，須由金管會評估。

金管會則在書面報告指出，ETN商品掛牌至今逾3年半，目前ETN掛牌共30檔，總流通在外金額僅新台幣24.77億元，2022年ETN避險賣出股票僅繳納476萬元證交稅，規模仍有限，建議維持行政院函送立法院版本，優先推動權證避險降稅。

立法院財政委員會29日將審查行政院擬具「證券交易稅條例部分條文修正草案」，將權證避險股票證券交易稅率由0.3%調降至0.1%，實施期間為5年。

財政部書面報告今天率先出爐，報告指出，預期降稅措施將改善權證造市品質，創造有利投資環境，提升權證流動性，活絡股權市場交易。

根據金管會書面報告，金管會指出，參酌其他國家，如美國、日本、香港、德國、以色列、英國、泰國、新加坡等國家均未對避險股票交易課徵證交稅，評估台灣權證避險股票交易稅仍有調降空間。

金管會預估，調降權證造市證交稅率後，可降低券商造市成本並提升造市品質，提高投資人參與權證交易意願，預估權證交易量可增加78%，進而帶動證交稅每年增加新台幣6.23億元、營利事業所得稅及個人綜合所得稅每年增加2.45億元，整體合計每年可增加8.68億元稅收。

金管會表態支持財政部所擬「證券交易稅條例部分條文修正草案」，將權證避險股票證券交易稅率由0.3%調降至0.1%，實施期間5年，並增訂授權子法以規範權證避險專戶控管及監理相關機制。

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針對有立委提案ETN（指數投資證券）避險一併納入降稅範圍版本，金管會認為，ETN商品自2019年4月30日掛牌至今逾3年半，目前ETN掛牌共30檔，總流通在外金額僅24.77億元，2022年ETN避險賣出股票僅繳納476萬元證交稅，規模尚屬有限，建議維持行政院函送立法院版本，優先推動權證避險降稅。

至於民眾黨團主張稅率由0.3%調降至0.15%，比照現股當沖交易稅率，金管會評估，權證發行人是基於法定造市義務，須提供權證市場足夠流動性以滿足投資人需求，與股票當沖為賺取價差的交易目的不同，因此，調降權證避險買賣股票交易稅率低於現股當沖交易稅率尚具合理性。（編輯：楊凱翔）1120328