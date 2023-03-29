台灣大籲加速審理電信台台併 繳回頻譜應有補償

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（中央社記者吳家豪、蘇思云台北29日電）NCC今年1月18日附款通過兩大電信合併案，要求業者改正超標頻寬。台灣大哥大總經理林之晨今天呼籲公平會加速審理「台台併」，並表示當初業者用高標金購得的頻譜如果要無償繳回，等於剝奪得標者的權利，應該要有補償措施。

NCC副主委翁柏宗今天回應，此案涉及電信合併案議題，目前還沒正式看到業者的書面文件，加上委員會尚未討論，無法對此多加評論。

國家通訊傳播委員會（NCC）今年1月18日通過台灣大併台灣之星、遠傳電信併亞太電兩大電信合併案，附款要求業者以繳回、轉讓、交換等3選項改正超標頻寬。

林之晨今天出席「Tech The Dreamers科技‧夢想+」第2屆成果發表會，被問及台灣大與台灣之星合併進展；他說，還在等待公平會核准，要看公平會審查狀況，不是台灣大能控制的。他呼籲公平會能加速審理，畢竟關係到台灣之星280萬名用戶，既然已經確定要合併，希望能盡快完成。

林之晨說，NCC以附加條款核准合併案，但頻譜附加條款有悖「行政程序法」，要求「新台灣大」無償自主繳回重金標得的頻譜，卻對同在3GHz以下超頻的中華電信，及遠傳電信雖同意繳回部分後仍超標的頻譜准予保留，於法無據，因此台灣大於3月17日向台北高等行政法院對NCC提起行政訴訟。

他也坦言，行政訴訟可能要3到5年才有結果，短期內希望加速合併案進行。當初業者用高標金購得的頻譜要無償繳回，等於剝奪得標者的權利，以往很少有這樣狀況，如果要繳回，應該要有補償措施。至於補償金額多寡，要看採用成本法和市價法計算，法院可能有不同判斷，初估約新台幣5億元至15億元。

林之晨指出，台灣大近期調整吸收合併台灣之星的換股比例後，與2021年12月底公布的換股條件相比，新發行股數減少約3成。

NCC附款要求明年6月30日前應改正超頻問題，對此林之晨表示，合併基準日非台灣大可以控制，也無從評估是否可如期於明年6月30日完成網路整併。若無法如期完成網路整併，台灣大可能另外向台北高等行政法院聲請停止執行，請法官裁定。（編輯：趙蔚蘭）1120329